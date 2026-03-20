La Costa Blanca exhibe en la feria B-Travel de Barcelona su "potencial" como destino de turismo industrial

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ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca acude a la feria B-Travel, que se celebra desde este viernes y hasta el domingo en la Fira de Barcelona, con el fin de mostrar su "potencial" como destino de turismo industrial.

Se trata de un espacio temático dedicado a este tipo de turismo y en él participan administraciones públicas, museos industriales, agencias de viaje, rutas patrimoniales, municipios y empresas que ofrecen visitan a fábricas o instalaciones, ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Así, el Patronato Costa Blanca está presente en este evento a través de un estand de 30 metros cuadrados desde los que da cobertura a las localidades de Alcoi, Biar y Santa Pola, además de la Ruta del Vino y la Cámara de Comercio.

Se trata de un espacio abierto a tres calles y diseñado para destacar el producto de turismo industrial 'Made in Costa Blanca', reflejando experiencias de la provincia de Alicante en una gráfica trasera de grandes dimensiones. Además, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante cuenta con un espacio expositivo con el fin de exhibir algunos de los productos "más representativos" de la industria alicantina.

Según ha detallado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, la presencia de la Costa Blanca en B-Industrial "tiene como objetivo presentar y promocionar toda la oferta de turismo industrial de la provincia de Alicante con el fin de otorgar un valor añadido a determinadas zonas".

"Exhibimos y enfatizamos nuestros servicios para contribuir a vertebrar el territorio, desestacionalizar la demanda y mostrar la oferta de turismo industrial, tanto patrimonial-histórico como la industria viva", ha apostillado.

La feria B-Travel/B-Industrial concluyó la edición pasada con más de 26.000 visitantes, lo que supuso un aumento del 25 por ciento respecto al año anterior. El evento contó con la presencia de 129 expositores de 500 empresas, con la representación de todas las comunidades autónomas de España y más de 35 destinos internacionales, detalla la Diputación.

MERCADO CATALÁN EN LA COSTA BLANCA

La institución provincial también ha resaltado que en 2025 visitaron la Costa Blanca un total de 310.712 turistas procedentes de Cataluña, según datos de posicionamiento móvil de INE experimental.

Así, estos turistas realizaron más de 1,6 millones de pernoctaciones, con una estancia media de 5,2 días. La gran mayoría de los turistas (el 90%) procedía de la provincia de Barcelona y los picos de demanda se concentraron principalmente en periodo vacacional y Semana Santa.

Por provincias españolas, la de Barcelona es la cuarta emisora de turistas a Alicante, por detrás de Madrid, Murcia y Albacete, ha apuntado la Diputación.