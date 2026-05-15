Cuatro alcaldes y exalcaldes del PSPV, citados el 18 de mayo a la comisión del bono consumo en la Diputación de Alicante

Comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro alcaldes y exalcaldes del PSPV están citados a declarar el próximo lunes, 18 de mayo, a las 12.30 horas en la comisión de investigación sobre los bonos consumo constituida en la Diputación de Alicante, según han precisado este viernes fuentes de la institución provincial consultadas por Europa Press.

Se trata del primer edil de L'Alfàs del Pi y portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, Vicente Arques; del alcalde de Elda y secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro; el de Alcoi y exportavoz de los socialistas en la Diputación, Toni Francés, y del exalcalde de Elche Carlos González.

Acudir a comparecer a la comisión es voluntario y esta se celebrará a puerta cerrada, ya que, según las mismas fuentes, el reglamento "así lo establece" y "solo pueden ser invitadas entidades o asociaciones a las que les afecta directamente la cuestión que se investiga".

Estas comparecencias llegan tras celebrarse el pasado miércoles la primera, que fue la de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), "a petición propia y de forma voluntaria". También fue a puerta cerrada.

En la comisión, reiteró su inocencia, defendió su "honor muy alto", rechazó contestar preguntas y se limitó a hacer una "exposición" por, según manifestó, las "recomendaciones" de su abogado y del de la federación.

El empresario es el único investigado en la causa judicial por los bonos consumo, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. Baño fue detenido el pasado 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos.