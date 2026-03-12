Cuatro hombres heridos tras un accidente de coche en Xàbia

Cuatro hombres de entre 27 y 35 años han resultado heridos tras un accidente de coche en la Avenida Augusta de la localidad alicantina de Xàbia.

El incidente ha tenido lugar sobre las 00.50 horas y hasta la zona se ha desplazado una unidad del SAMU y dos unidades SVB, han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios médicos han asistido a cuatro hombres heridos, uno de ellos por politraumatismo y, los demás, por policontusiones. Tras la asistencia han sido trasladados al Hospital de Dénia.

