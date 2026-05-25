El CVC defiende la incorporación "en plena igualdad" de la mujer a la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto

Archivo - Imagen de archivo de la procesión del Santo Entierro de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha manifestado su respaldo a la incorporación de las mujeres a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, cuya participación está "vetada" y se ha vuelto a rechazar este año, lo que llevó en marzo al Gobierno a denunciarlo a Fiscalía y a iniciar el procedimiento para revocar la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. "En pleno siglo XXI, las mujeres tienen que participar de las fiestas y de las tradiciones en plena igualdad porque si no lo hacemos se estarán vulnerando nuestros derechos y nuestras libertades", indica este organismo.

Así se recoge en la declaración sobre la incorporación de las mujeres a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto que el CVC ha publicado y ha abordado este lunes en el pleno ordinario de mayo que ha celebrado. Este documento ha llegado a la sesión plenaria para su consideración tras haberse elaborado en la Comisión de Promoción Cultural de la entidad y haberlo hecho suyo su presidencia.

El escrito señala que las mujeres "no tienen que ser excluidas de ningún ámbito por el hecho de ser mujeres y mucho menos sustentar esta exclusión por tradiciones históricas consideradas inamovibles". El CVC alienta "a todas las asociaciones, cofradías, entidades y colectivos, la composición de las cuales ha sido tradicionalmente masculina, que admitan la inclusión de las mujeres para que la tradición como doctrina no signifique la discriminación del género femenino" y para "contribuir así a la consolidación de una sociedad inclusiva e igualitaria".

En esta línea, la declaración indica que "el acceso a la cultura es un derecho universal de todas las personas" y que "acceder a ella y participar de ella, con igualdad de condiciones, también lo es". A esto añade que "la participación de las mujeres en las fiestas y en las manifestaciones culturales en plena igualdad es una cuestión de democracia y de derechos humanos".

"Porque si las mujeres avanzamos, avanza la sociedad en su diversidad y pluralidad", señala el documento, que también indica que "dentro de una sociedad igualitaria, la tradición tiene que ser una herramienta creadora de cultura y participativa abierta a los nuevos tiempos", subraya.

El CVC expone, como recoge la declaración, que "por lo tanto, la sacralización de la fiesta no puede ser la excusa para el cambio y para el mantenimiento de la participación históricamente diferenciada, puesto que mantener la tradición como dogma significa que más de la mitad de la población no podrá participar en igualdad de condiciones en el espacio público".

Este organismo considera que "la resistencia al cambio significa el rechazo a admitir modificaciones en el sistema de género establecido, mientras que abrirse al cambio permite una mayor igualdad entre hombres y mujeres, además de reconocer que las herencias que recibimos como sociedad, también pueden ser transformadas y adaptadas".

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS

Por su parte, el colectivo Semana Santa Inclusiva, a favor de la incorporación de la mujer a la Cofradía, ha seguido dando pasos para conseguir su propósito de que se incluya a las mujeres en la Cofradía. En esta línea, cofrades que forman parte de este colectivo --por lo tanto, ninguna mujer ha participado en el encuentro-- se han reunido con la junta directiva de la Cofradía para presentar una propuesta de reforma de sus estatutos, con el objetivo de adaptarla "a la legalidad vigente".

La reforma propuesta, consultada por Europa Press, consistiría en utilizar los estatutos tipo publicados por el Obispado de Valencia en 2019 para que la cofradía sea erigida canónicamente e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. Son los trámites necesarios para adquirir personalidad jurídica.

Se propone mantener los estatutos actuales como reglamento de régimen interno, "en todo lo que no contradigan a la ley y a los estatutos tipo, incluyendo las normas sobre vestimenta y orden procesional, "con una estructura clara y ordenada, aprovechando la oportunidad para regular o modificar aspectos que requieren una revisión o actualización", incluyendo acuerdos que han sido aprobados en junta general pero no recogen los estatutos.

Paralelamente, el colectivo pide una regulación "clara" de los años de la fiesta y otros aspectos como regular los regalos, las acciones de caridad y los actos públicos o dar más facultades a la directiva, arregladores y la Mayoralía del año para introducir cambios puntuales en procesiones.

En representación de la Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles ha recordado que hasta 115 integrantes de la cofradía ya votaron a favor de permitir el acceso de las mujeres a la hermandad mediante un cambio de estatutos. Además, ha remarcado que en el colectivo también hay integrantes que son cofrades y están a favor de la participación femenina.

"No toda la cofradía es igual, ni todos los cofrades piensan igual: hay cofrades que sí luchan por la igualdad. Esto no es un nosotras contra ellos", ha manifestado la representante del colectivo en declaraciones a Europa Press.