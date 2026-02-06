Deep Purple, UB40, Ana Torroja, Valeria Castro y DJ Padre Guilherme, en los Conciertos de Viveros 2026

Archivo - La banda Deep Purple en imagen de archivo. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

Deep Purple, UB40, Ana Torroja, Valeria Castro, Juan Magán y DJ Padre Guilherme encabezan el cartel de los Conciertos de Viveros 2026, que ofrecerán el próximo mes de julio 18 noches de música en directo "con leyendas, artistas internacionales, nacionales y emergentes, y estilos que van desde el pop y rock hasta música latina, reggae y electrónica".

Completan el cartel Duncan Dhu, Gente de Zona, The Jacksons, Garbage, Danny Ocean, Javi Medina, Ultraligera, Septeto Acarey, Tony Hadley, La Plazuela, Warcry y Silvestre Dangond.

La concejala de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València, Mónica Gil, ha presentado la programación, con la que se pretende "ofrecer y ser un referente musical para todos los públicos, combinando grandes nombres internacionales, artistas nacionales y emergentes, dando visibilidad a nuestros talentos valencianos". Un total de 34 artistas integran hasta el momento la agenda musical, que puede incorporar nuevos nombres invitados en algunas fechas.

El pop y el pop-rock español estarán presentes con grandes nombres como Duncan Dhu, que abrirá el ciclo el jueves 2 de julio con sus clásicos melódicos de los años 80 y 90; y Ana Torroja, que el martes 14 de julio deleitará con su voz emblemática y su repertorio que ha marcado a varias generaciones. Entre los jóvenes talentos nacionales destacan Javi Medina (viernes 3 de julio), cantautor madrileño que combina pop y ritmos urbanos; y Valeria Castro (domingo 5 de julio), con un estilo pop urbano y electrónico, en constante proyección nacional e internacional, con tres nominaciones a los Grammy Latinos en 2023, 2024, 2025.

A este bloque se suma Tony Hadley, histórica voz de Spandau Ballet, que actuará el domingo 12 de julio, y ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos del pop británico que definieron una época. En el terreno del rock y heavy metal, el ciclo contará con "actuaciones imprescindibles", ha asegurado la concejala de Fiestas.

Deep Purple subirá al escenario el martes 7 de julio, con un espectáculo repleto de piezas clásicas como "Smoke on the Water"; mientras que Garbage traerá, el miércoles 8 de julio, su distintivo rock alternativo con toques electrónicos. Los amantes del metal también podrán disfrutar el viernes 24 de julio de Warcry, la emblemática banda española de heavy metal melódico.

En la vertiente más emergente del rock nacional, Ultraligera demostrará su energía y creatividad en directo el sábado 11 de julio. Los ritmos latinos y urbanos tendrán un espacio destacado, empezando con la salsa del Septeto Acarey, el sábado 4 de julio, y la actuación de Gente de Zona el jueves 23 de julio, referentes del reguetón y la música urbana cubana.

Danny Ocean llega el lunes 6 de julio para aportar su estilo pop-reguetón con grandes hits internacionales, mientras que Juan Magán promete para el jueves 9 de julio, un espectáculo lleno de electro-latino y baile. El cierre del ciclo, el sábado 25 de julio, estará a cargo de Silvestre Dangond, que combina la fuerza del vallenato con la salsa colombiana en un directo vibrante.

El ciclo también incorpora propuestas de reggae, soul y música electrónica. El miércoles 15 de julio, UB40 llevará al público a un viaje por sus clásicos del reggae británico, mientras que el 16 de julio, The Jacksons revivirán la historia del pop y el soul con su repertorio icónico al estilo de su famosísimo hermano, Michael Jackson.

Para los amantes de la música electrónica, llega el viernes 17 de julio el DJ Padre Guilherme, que ha revolucionado la escena internacional al fusionar la profundidad de la música sacra con la energía del techno y que ofrecerá un set contemporáneo que animará a todos los públicos.

Finalmente, la escena nacional estará representada por La Plazuela, la noche de 'La Gran Nit' del 18 de julio. Un grupo granadino de pop-rock que "aportará frescura y energía al ciclo". Además, los artistas invitados y teloneros incluirán "un elevado número de talentos valencianos, lo que reafirma el compromiso del festival con la promoción de los músicos locales".

"Con esta programación, Conciertos de Viveros 2026 refuerza su papel como un escaparate y referente musical diverso, combinando grandes nombres internacionales, talento nacional y emergente, y estilos que van desde el pop y rock hasta la música latina, el reggae y la electrónica. Así, se consolida como una de las grandes citas musicales del verano valenciano, ofreciendo variedad de géneros, calidad artística y acceso para todos los públicos", ha asegurado Mónica Gil.

Durante la presentación, la concejala ha destacado que en este ciclo participan nueve promotoras diferentes, de las cuales ocho son valencianas, "una decisión orientada a dar cabida al mayor número posible de empresas locales y reforzar la confianza en el tejido empresarial cultural de la ciudad", ha subrayado.

La Delegación de Fiestas y Tradiciones ha establecido los siguintes horarios para las actuaciones: de domingo a jueves, los conciertos finalizarán como máximo a las 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados se permitirá una ampliación de media hora, fijando el límite a las 00:30 horas. El inicio de cada concierto podrá variar en función de la existencia o no de artistas invitados, si bien el espectáculo principal comenzará entre las 21:30 y las 22:00 horas.

Las entradas estarán a la venta a partir de este mismo viernes en la web oficial www.conciertosdeviverosvlc.com

COMPROMÍS VE "ODIO A LA CULTURA VALENCIANA"

Tras conocer el cartel, el concejal de Compromís Pere Fuset ha considerado que "Vox ha vuelto a demostrar que odia la cultura valenciana en todas sus expresiones, y lo hace una vez más con la complicidad directa de la alcaldesa, María José Catalá".

"Lejos de gobernar para toda la ciudadanía, utilizan el dinero público como una herramienta al servicio de su sectarismo ideológico, imponiendo una censura intolerable que excluye de nuevo los grupos valencianos de los Conciertos de Vivers. Esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada para arrinconar la lengua, la cultura valenciana y la creación propia de nuestro territorio", reprocha.

El edil de la coalición recalca que estos conciertos "han perdido ya cerca de un tercio de su público y atraviesan una crisis profunda, tanto de modelo como de credibilidad".

"La falta de pluralidad, la desaparición de artistas valencianos del cartel y la politización de un espacio que tendría que ser culturalmente abierto han provocado un claro desinterés por parte de la ciudadanía. Esta situación está obligando a los promotores musicales y los creadores a buscar nuevas fórmulas y nuevos espacios fuera del recinto municipal, donde puedan recuperar la pluralidad y la diversidad que antes caracterizaban los Conciertos de Vivers", concluye.