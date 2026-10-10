Desarticulado un grupo criminal especializado en robos en viviendas de la provincia de Valencia

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación 'Sabata', ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo con fuerza en el interior de viviendas unifamiliares. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y el esclarecimiento de numerosos delitos cometidos en toda la provincia, con especial incidencia en las localidades de Barx, Simat, Montserrat, Montroi, Catadau, Alfarp, Torrent, Aldaia y Turís, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras detectarse un incremento de robos en viviendas unifamiliares, algunas de ellas ubicadas en urbanizaciones de alto poder adquisitivo. Los presuntos autores empleaban un modus operandi muy concreto: accedían a las parcelas mediante el corte del vallado perimetral y, posteriormente, forzaban los elementos de acceso (puertas o ventanas) para entrar al interior del inmueble.

La organización mostraba una gran actividad y una alta movilidad geográfica, llegando a cometer más de seis hechos delictivos en una sola noche. El grupo criminal se había especializado en la sustracción de herramientas de alta gama, aunque también se apoderaban de joyas, dinero y cualquier objeto de valor que encontraran a en los domicilios.

Posteriormente, vendían los efectos robados a través del mercado negro y mediante anuncios en plataformas de compraventa de objetos de segunda mano en internet.

DETENCIÓN 'IN FRAGANTI' Y REGISTROS

La explotación de la operación tuvo lugar la madrugada del pasado 30 de septiembre. Los agentes interceptaron el vehículo utilizado por la organización justo después de que cometieran varios robos en viviendas de la localidad de Montserrat.

En ese momento, se procedió a la detención de los cuatro integrantes del grupo. En el interior del coche portaban herramientas de alta gama recién sustraídas, valoradas en más de 3.000 euros.

Posteriormente, se llevó a cabo el registro policial en el domicilio del cabecilla de la organización criminal. Durante la actuación, los agentes intervinieron una gran cantidad de joyas, electrodomésticos, herramientas, perfumes de lujo y bolsos de marcas exclusivas. El valor total de los efectos recuperados en el registro supera los 40.000 euros.

Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, de entre 36 y 59 años, pasaron a disposición judicial el día 1 de octubre de 2026. Se decretó el ingreso inmediato en prisión para el líder de la organización. En total, se les imputa casi medio centenar de robos con fuerza y el delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Llombai. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent Plaza número 3.