Desarticulado un punto de venta de cocaína en Silla

Agente Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como responsable de un punto de venta de cocaína en la localidad de Silla (Valencia). Los agentes iniciaron las pesquisas tras detectar un inusual trasiego de personas en las inmediaciones de un bar de la localidad de Silla. La gran afluencia hizo sospechar que se podía estar realizando una actividad ilícita.

Las investigaciones lograron identificar a un hombre que vendía sustancias estupefacientes. Este realizaba las transacciones de manera discreta y aprovechaba la elevada afluencia de clientes que tenía el bar para evitar ser detectado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El dispositivo policial permitió reunir suficientes indicios que confirmaron la existencia de un punto de venta. Por lo que finalmente se procedió a la detención de un hombre de 40 años por un delito de tráfico de drogas. Asimismo, se le intervinieron sustancias estupefacientes y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Carlet.