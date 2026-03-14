Desmantelada una plantación de cannabis en Elda tras interceptar a un hombre que trasladaba 812 plantas

Plantación de cannabis - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de cannabis en la localidad de Elda (Alicante) y ha detenido a un hombre de 41 años por presuntamente transportar 812 plantas en su vehículo.

La actuación se inició cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià, durante un dispositivo operativo, interceptaron un vehículo que transportaba en su interior diversas cajas que contenían 812 plantas de cannabis, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.

Ante este hallazgo, los agentes detuvieron al conductor, un hombre de 41 años, intervinieron el vehículo e iniciaron las correspondientes gestiones para determinar el origen y destino de las plantas.

Los primeros hallazgos permitieron localizar un inmueble en la localidad de Elda que aparentemente se encontraba camuflado como una empresa de jardinería y que albergaba una instalación destinada al cultivo intensivo de cannabis, con capacidad estimada para albergar entre 1.500 y 2.000 plantas.

Tras las labores de investigación, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià llevaron a cabo el registro en el inmueble, en el que participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Alicante y de la Policía Local de Elda.

En el interior de la nave, los agentes localizaron una plantación 'indoor' compuesta por 89 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento, así como 12,7 kilogramos de marihuana ya preparada para su distribución. También se intervinieron básculas de precisión y material destinado al pesaje, conservación y distribución de sustancias.

La instalación contaba con sistemas técnicos destinados al cultivo intensivo de cannabis, entre ellos iluminación artificial, ventilación y filtrado de olores, además de encontrar cámaras de videovigilancia para controlar el entorno. Asimismo, técnicos de la compañía eléctrica detectaron una conexión ilegal a la red de suministro eléctrico, utilizada para abastecer la instalación sin contrato de suministro.

Las comprobaciones realizadas indicaron que la defraudación de fluido eléctrico podría haberse producido desde el 2023. El detenido, al que se le imputa un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, fue puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº1 de Villajoyosa, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.