Desmantelada una plantación de marihuana en Oliva e intervenidas 410 plantas

Agente Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente tenía una plantación de marihuana en un domicilio de Oliva (Valencia) y un enganche ilegal al tendido eléctrico para suministrar energía al equipamiento necesario para el cultivo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes recibieron una información que apuntaba a la existencia de una plantación de marihuana en Oliva, cerca del término provincial con Alicante.

Los agentes comprobaron la existencia de un "enganche" ilegal al tendido eléctrico, lo que constituía una evidencia de la posible actividad ilícita. A ello se sumaron una serie de seguimientos discretos y comprobaciones que permitieron acreditar la existencia de una plantación de marihuana en el interior.

Posteriormente, se realizó una entrada y registro en el domicilio. Se encontraron y aprehendieron 410 plantas de marihuana, además del equipamiento necesario para su cultivo: focos de luz, aires acondicionados, ventiladores y extractores.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva con la colaboración de la Policía Local de la localidad. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía, Plaza número 1.