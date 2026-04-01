Desmanteladas dos plantaciones de marihuana con 2.600 plantas ubicadas en naves industriales de Castellón

Desmanteladas dos plantaciones de marihuana - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 1 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras desarticular dos plantaciones de marihuana tipo 'indoor' ubicadas en naves industriales de las localidades de Vinaròs y Sant Rafael del Riu, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició a finales de 2025, tras tener conocimiento de una posible actividad ilícita en una nave industrial sin uso aparente. A partir de ese momento, los agentes centraron sus pesquisas en la posible existencia de instalaciones destinadas al cultivo intensivo de marihuana en recintos cerrados.

Fruto de las investigaciones, se logró constatar la existencia de dos plantaciones perfectamente organizadas, que operaban de forma coordinada y con medidas de seguridad destinadas a dificultar su detección. Además, los indicios apuntaban a la distribución de la sustancia a gran escala.

En el marco del operativo, y previa autorización judicial, se llevaron a cabo registros en ambas naves, donde se intervinieron un total de 2.600 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento.

Las instalaciones estaban equipadas con sistemas técnicos avanzados, incluyendo iluminación específica, ventilación, calefacción y riego automatizado, lo que permitía mantener cultivos continuos y maximizar la producción.

Durante los registros también se localizaron diversos elementos empleados para el desarrollo de la actividad, como básculas de precisión, fertilizantes, equipos eléctricos y sistemas de extracción, así como complejas conexiones ilegales a la red eléctrica.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de un varón, que fue puesto a disposición judicial. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vinaròs.