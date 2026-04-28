Detenida una alumna de un instituto de Alicante por presuntamente vender cocaína rosa

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una alumna de un instituto de Alicante, de 14 años de edad, por presuntamente vender cocaína y tusi --droga también conocida como cocaína rosa--, según ha avanzado 'Información' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Agentes del Grupo de Menores (Grume) instruyeron diligencias en el marco de esta actuación. Posteriormente, la joven arrestada fue puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.

Según publica 'Información', la detención se produjo el pasado 24 de marzo y, tres días después de esta intervención en el instituto, la Policía arrestó a otro menor, de 17 años, que era quien presuntamente suministraba la droga a la estudiante arrestada.

Igualmente, además de la menor detenida por esos supuestos hechos, otras dos estudiantes declararon como testigos y reconocieron haber comprado sustancias estupefacientes a la acusada, de acuerdo con el citado medio de comunicación.