Detenida una joven con 18 kilos de hachís ocultos en su coche en el Puerto de Dénia (Alicante)

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el Puerto de Dénia (Alicante) a una mujer de 21 años tras intervenir en el vehículo que conducía cerca de 18 kilos de hachís que estaban ocultos en su equipaje.

El dia 22 de septiembre, durante un dispositivo realizado por los agentes de la Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil destinados en estas instalaciones portuarias para prevenir y perseguir el contrabando, el fraude y el tráfico de drogas, detectaron un vehículo, con destino a Baleares, que levantó sus sospechas.

Los investigadores identificaron a la conductora y única ocupante del vehículo y se percataron de incoherencias entre la documentación presentada y los datos del coche, que tampoco tenía el seguro obligatorio, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Ante estas irregularidades, realizaron un registro más exhaustivo y localizaron en el interior de una bolsa de deporte 17 paquetes envasados al vacío. Al analizar el contenido, comprobaron que eran 17,897 kilos de hachís, por lo que de inmediato detuvieron a la sospechosa.

La arrestada, una mujer de 21 años, a la que se le imputa un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares, entre las que están comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte. La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer el origen y destino de las sustancias intervenidas.