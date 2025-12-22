Detenida una mujer acusada de apropiarse de unos 29.000 euros de la cuenta bancaria de hombre mayor vecino suyo

Archivo - Sucesos.- Detenido en Benidorm un fugitivo reclamado por la justicia ucraniana por estafar más de un millón de euros - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm a una mujer, de 66 años de edad, como presunta autora de un delito de apropiación indebida por quedarse mediante retiradas de dinero de 29.000 euros de la cuenta bancaria de un vecino conocido suyo, un hombre de avanzada edad, según ha informado la Jefatura Superior.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un varón de avanza edad en la que daba cuenta de la apropiación indebida de casi 29.000 euros por parte de una vecina suya con la que tenía una relación de amistad.

Según su denuncia, la mujer figuraba como autorizada en la cuenta bancaria de la víctima y poseía las claves de su tarjeta y acceso a la banca electrónica para ayudarle a gestionar sus gastos debido a su avanzada edad.

Los hechos fueron descubiertos por la cuidadora de la víctima cuando junto con ésta acudió a la oficina de su entidad bancaria a actualizar la cartilla percatándose que le quedaban poco más de 300 euros en la cuenta y tenía multitud de retiradas de dinero desconocidas.

Estudiados los movimientos de la cuenta, la víctima echó en falta cerca de 29.000 euros, sospechando que su vecina, abusando de su confianza había realizado las extracciones de dinero sin su consentimiento.

Una vez identificada y localizada la presunta autora de los hechos, fue detenida por su participación en un delito de apropiación indebida.