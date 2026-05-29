Detenida una mujer acusada de traficar con droga desde su domicilio en Paterna a cambio de dinero u objetos robados

Material intervenido a la detenida - CNP

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a una mujer de 62 años acusada de traficar con droga desde su domicilio. La arrestada presuntamente suministraba sustancias estupefacientes desde su propio domicilio a cambio de dinero o de objetos procedentes de ilícitos penales.

Según ha informado la Policía en un comunicado, a la detenida se le considera como presunta autora de los delitos de tráfico de drogas y receptación. Los investigadores registraron la vivienda de la arrestada donde localizaron e intervinieron 35 gramos de cocaína distribuidos en 54 dosis, efectos procedentes de delitos contra el patrimonio como dos jamones, herramientas o una fuente dispensadora de agua.

En el domicilio los policías hallaron hasta un tercio de los objetos sustraídos en un vehículo la última semana en la localidad de Paterna. La detenida, con antecedentes por hechos similares, ha pasado a disposición judicial.