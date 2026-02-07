Detenida una mujer en Orihuela sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención que huyó de Bélgica

Archivo - Sucesos.- Detenido en San Fulgencio un hombre condenado en Reino Unido a cadena perpetua por agresión sexual - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a una mujer de 44 años de edad, sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades belgas por delitos de insolvencia fraudulenta, daños y agresión, hechos cometidos entre los años 2020 y 2024.

El país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que la fugitiva podría estar residiendo en la provincia de Alicante, tal y como ha informado este cuerpo en un comunicado.

Por tal motivo, los investigadores iniciaron la búsqueda de la reclamada y averiguaron que se encontraba en Orihuela y, tras realizar un dispositivo policial, fue localizada y detenida.

La fugitiva había huido de la justicia de Bélgica tras ser condenada a una pena de dos años de prisión por delitos de insolvencia fraudulenta y daños de bienes muebles ajenos mediante violencia o amenaza. Los hechos se cometieron en la ciudad de Amberes (Bélgica), donde la detenida se declaró fraudulentamente insolvente tras ser condenada a pagar una indemnización de 5.219 euros a una víctima por delitos de falsificación de documentos, fraude informático y estafa, hechos por los que fue condenada en el año 2019.

Posteriormente, acordó con un tercero la venta de todo el contenido de su vivienda con la condición de que pudiera seguir haciendo uso de dichos bienes, con el fin de evitar un embargo judicial. Gracias al intercambio de información y la coordinación entre autoridades policiales de otros países y Policía Nacional, se pudo llevar a cabo su arresto.

La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.