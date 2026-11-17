Operación Rezervor - JEFATURA

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en Alicante y Valencia y vendía a un euro el litro combustible obtenido de forma fraudulenta con tarjetas de repostaje sustraídas a una empresa de transporte de viajeros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Esta investigación se ha saldado con 58 detenidos a quienes se atribuyen los delitos de hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El entramado ha causado un perjuicio de más de 58.000 euros.

La operación 'Rezervor' arrancó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un uso anómalo de las tarjetas corporativas de repostaje de una empresa de transporte de viajeros en Alicante.

El fraude había alcanzado tal volumen que la facturación llegó a superar el límite de crédito fijado para ese tipo de tarjetas, lo que hizo saltar las alarmas de la plataforma de medios de pago y provocó su bloqueo.

Tras estas primeras investigaciones, los agentes constataron que las tarjetas habían sido sustraídas por dos trabajadores de un taller de vehículos pesados encargado del mantenimiento de la flota. En total se hicieron con 18 tarjetas, de las que llegaron a emplearse nueve.

Tras una primera etapa en la que los sospechosos realizaron un uso personal, publicaron un anuncio encubierto en una plataforma de compraventa de segunda mano ofreciendo combustible barato y vendieron el lote a cambio de dinero en efectivo y transferencias.

Los sospechosos convocaban por mensajería instantánea a convoyes de clientes en las zonas anexas a estaciones de servicio de Torrevieja (Alicante) y Torrent (Valencia), a última hora de la noche o próximo al cierre, ordenaban el llenado simultáneo de hasta ocho surtidores y abonaban el total con un único pago centralizado sin que ninguno de los conductores pasara por caja.

El tercer escalón de la red lo formaban conductores particulares y pequeños empresarios, que pagaban en mano un euro por litro, muy por debajo del precio de mercado, y llenaban depósitos de turismos, furgonetas de reparto y camiones grúa, además de garrafas de gran capacidad ocultas en los habitáculos.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que ha acordado su libertad. Otras nueve personas han quedado investigadas por los mismos hechos.