Un detenido acusado de múltiples robos en caravanas y campings de la Albufera

VALÈMCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación OGEMA, ha detenido a un hombre com presunto autor de múltiples robos y hurtos en caravanas y campings de la Albufera y por quebrantar una orden de alejamiento en vigor al aproximarse a una de estas instalaciones después de que se le cayera su móvil al huir, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado mes de noviembre se detectó un aumento significativo de delitos patrimoniales en autocaravanas y campings del entorno del parque natural de la Albufera. El autor de los hechos empleaba los accesos secundarios y caminos rurales del parque natural para huir tras los robos.

Por eso, los investigadores se entrevistaron con el personal de los campings y los usuarios y analizaron los patrones de actuación del autor para establecer lugares donde establecer puntos de vigilancia discretos.

Durante uno de los robos, el personal del camping trató de detener al ladrón y forcejeó con él y al huir se le cayó su teléfono móvil, que fue posteriormente entregado a los guardias civiles. Gracias a esta actuación y a cámaras de seguridad de una de las caravanas se logró identificar al ladrón.

Se trata de un hombre argelino de 28 años que, además, tiene una orden de alejamiento de los campings de la provincia de Valencia por multitud de otros robos cometidos en el pasado. Finalmente, gracias a que uno de los perjudicados tenía la localización del dispositivo que le habían sustraído activada, se logró encontrar al autor con gran cantidad de objetos robados. El total de lo sustraído en esa ocasión rondaba los 4.000 euros y pudo ser devuelto a sus legítimos propietarios.

Además, del estudio del terminal móvil se pudo comprobar que figuraba como sustraído en Valencia y se está esperando la remisión de diligencias de Policía Nacional por si se pudieran esclarecer más hechos delictivos. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto del Perellonet y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valencia.