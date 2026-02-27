Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un británico fugado al que buscan por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional junto al detenido - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un británico de 43 años buscado por las autoridades de Reino Unido por presuntamente haberse dedicado al tráfico de drogas.

El ahora arrestado fue sorprendido por los agentes cuando se personó en las instalaciones aeroportuarias para recoger a un familiar. El país reclamante dictó una orden internacional de detención que fue puesta en conocimiento del cuerpo nacional en Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial.

Todo ello, tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar escondido en la provincia de Alicante y que podría estar esperando la llegada en avión de un familiar, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos por los que estaba siendo buscado fueron presuntamente cometidos en mayo de 2024, cuando fue detenido por la policía en el Reino Unido mientras transportaba un kilo de cocaína de gran pureza. Tras ser ampliada la investigación, fue acusado por las autoridades británicas de estar relacionado en diversos transportes de cocaína.

Cuando fue a ser detenido por las autoridades británicas, el investigado ya se encontraba en paradero desconocido, por lo que le fue interpuesta, a mediados del mes de septiembre de 2025, esa orden internacional de detención.

Los agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante establecieron un dispositivo policial en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde localizaron y detuvieron al fugitivo. Por estos hechos, el arrestado podría enfrentarse a la pena de cadena perpetua en Reino Unido.

Además, tras verificar su documentación, los agentes comprobaron que esta persona estaba en situación irregular en España. Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre autoridades policiales de otros países y la Policía Nacional, se pudo llevar a cabo la detención.

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN) en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.