Detenido por apuñalar al trabajador de una empresa de Ribarroja que le sorprendió robando

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Paterna (Valencia) a una persona por presuntamente apuñalar al trabajador de una empresa de Ribarroja del Túria que le sorprendió robando, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 16 de septiembre tuvo lugar un robo en el interior de una empresa de Ribarroja del Turia. Un trabajador observó cómo un individuo había accedido al interior por el muelle de carga, portando ropa de trabajo similar a la que llevan los trabajadores de la empresa.

El trabajador pudo observar cómo se encontraba manipulando un pallet y sustraía una caja del interior. Cuando el ladrón intentó abandonar la empresa por el muelle de carga por donde había accedido, éste lo interceptó y se inició un forcejeo entre ambos. Como consecuencia, el asaltante, con intención de poder huir del lugar, apuñaló con un cuchillo el deltoides (músculo) izquierdo del trabajador.

El empleado se quedó aturdido mientras el autor de los hechos abandonaba el lugar en una furgoneta junto con otra persona que se encontraba al volante. El trabajador tuvo que ser atendido por una ambulancia y ser trasladado al hospital para tratarse de las heridas sufridas por el arma blanca.

Por parte de agentes de la Guardia Civil de Ribarroja del Turia, se iniciaron las pesquisas con el fin de localizar a los autores de los hechos. Finalmente, se pudo localizar el vehículo y se localizó a los autores de los hechos, residentes en la localidad valenciana de Paterna.

Tras una comunicación fluida con la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de que uno de los asaltantes había cometido en fechas próximas y en Paterna otro robo con violencia en una tienda de telefonía.

En el transcurso de este robo, el ladrón fue interceptando por un viandante, llegando éste a amenazar al ciudadano que lo había interceptado con un cuchillo.

La operación terminó con la detención por parte de la Guardia Civil de un hombre de 39 años y nacionalidad española en Paterna. Se le atribuye el delito de robo con violencia con resultado de lesiones graves por arma blanca.

Además, se anexó la imputación del Cuerpo Nacional de Policía por el robo con violencia perpetrado en Paterna, con el resultado del ingreso en prisión provisional de esta persona. Se sigue investigando la identidad del conductor de la furgoneta.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Ribarroja con la colaboración de Policía Nacional y Policía Local de Paterna. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llíria y Paterna.