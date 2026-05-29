Detenido por atracar dos tiendas en Sant Vicent del Raspeig y amenazar a empleadas con un cuchillo - GC

ALICANTE 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años por presuntamente cometer dos robos con violencia en establecimientos comerciales de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) y amenazar a las trabajadoras con un cuchillo de grandes dimensiones durante los asaltos.

La investigación se inició el pasado 23 de mayo, después de que este hombre intentara cometer un robo con violencia en un establecimiento 24 horas de la localidad, informa el instituto armado.

El ladrón accedió al comercio portando un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a una de las trabajadoras para apoderarse de la recaudación. La intervención de otra empleada logró frustrar el robo y obligó al agresor a abandonar el lugar.

Minutos después se tuvo conocimiento de un segundo robo con violencia cometido en otro comercio próximo. En esta ocasión, el hombre logró hacerse con cerca de 1.200 euros de la caja registradora tras amenazar con el cuchillo a la trabajadora y forcejear con ella, causándole lesiones leves.

Ante la gravedad de los hechos, el área de investigación de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig asumió las pesquisas. Los agentes analizaron las grabaciones de seguridad y los distintos indicios recabados durante la investigación, lo que permitió identificar plenamente al presunto autor de ambos robos.

Las averiguaciones posteriores permitieron localizar al sospechoso el pasado 25 de mayo durante un dispositivo discreto de vigilancia, en el que fue detenido. En el momento del arresto, los agentes recuperaron 127 euros que formaban parte del dinero sustraído en uno de los robos.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Vicent del Raspeig en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no poner en riesgo la integridad física ante este tipo de situaciones y recomienda avisar de inmediato al teléfono 062 o utilizar la aplicación AlertCops para facilitar una rápida actuación policial.