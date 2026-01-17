Detenido el autor de atropello a un niño en la Ronda Nord en 2024 por tres requisitorias pendientes y entrada en prisión

Imagen de archivo de un agente de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre al que le constaban tres requisitorias de detención y entrada en prisión en Xàtiva (Valencia). Cabe destacar que el hombre detenido atropelló y dejó gravemente herido a un menor de edad en la Ronda Nord, en València, y, posteriormente, se dio a la fuga, en 2024. Además, también se le atribuyó otro de violencia de género.

El pasado 25 de diciembre, se inició una investigación para tratar de localizar y detener a un hombre de 25 años al que le constaban tres requisitorias de detención e ingreso en prisión. Este era conocedor de su situación legal: se había ocultado, no daba señales de su paradero y evitaba deambular por las vías públicas para no ser visto.

Tiempo atrás, el ahora detenido se quitó la pulsera que portaba por orden judicial como medida cautelar, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La pulsera detectaba cualquier aproximación a una víctima de violencia de género con la que tenía prohibición de aproximación y comunicación. Esta situación hizo que los agentes "doblaran sus esfuerzos" para conseguir encontrar dónde se escondía el requisitoriado.

Así, lograron localizarlo en una vivienda ocupada en una localidad de la comarca de La Costera, donde residía con su nueva pareja. Además, en el año 2024, esta misma persona atropelló a un menor de edad causándole lesiones muy graves y fugándose del lugar de los hechos. Debido a su peligrosidad y carácter violento los agentes que lo vigilaban, "extremaron las precauciones para que no detectara su presencia y asegurar su detención".

Finalmente, en la tarde del 17 de enero, el detenido ha salido del domicilio donde residía, conduciendo su vehículo a gran velocidad. En este momento, los investigadores del Grupo de Huidos de la Justicia de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia han logrado interceptarlo y arrestarlo en la localidad de Xàtiva.

Así las cosas, ha sido detenido un hombre de 25 años y nacionalidad española por un delito de quebrantamiento de condena, así como por constarle tres requisitorias de detención e ingreso en prisión.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de lo Penal número 13 de Valencia, Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 16 de valencia.