Detenido en Benidorm por simular haber sido víctima del robo de su teléfono había extraviado

Patrulla Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad alicantina de Benidorm, a un varón de 53 años de edad, que había denunciado el robo de su teléfono móvil mediante violencia o intimidación, cuando en realidad los hechos no habían ocurrido de tal modo, todo ello al parecer con el fin de reclamar a su seguro una indemnización que le repusiera el bien denunciado.

Agentes del Grupo IV de la Comisaría de Benidorm han llevado a cabo la detención de una persona que había denunciado haber sido víctima del robo de su teléfono móvil, cuando en realidad no se habían producido tales hechos.

En la denuncia, la supuesta víctima, manifestaba que había sido asaltado por un varón quien, "a punta de navaja", le había sustraído su teléfono móvil de alta gama el cual valoraba en 1.379 euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Tras interponer la denuncia, la víctima reclamó a su seguro una indemnización por tales hechos, al tener una póliza que le cubría este tipo de robos. Los agentes encargados del caso iniciaron las pesquisas relativas a lo denunciado con el fin de esclarecer los hechos, citando al denunciante, entre otras cosas, para ampliar información en las dependencias de Policía Judicial de la comisaría que pudieran dar luz a la investigación abierta.

OLVIDÓ EL TELÉFONO EN CASA DE UN CONOCIDO

Allí, el denunciante manifestó que los hechos no habían ocurrido de tal manera, sino que el terminal telefónico se lo había dejado olvidado en casa de un conocido quien posteriormente se lo entregó. Aún así, a pesar de haber recuperado el teléfono denunciado y tenerlo ya en su poder, tramitó la reclamación al seguro, lo que conllevaba la comisión de un nuevo delito --estafa en grado de tentativa-- a sumar al de simulación de delito.

Por todo ello, junto con otras averiguaciones que los investigadores añadieron a la investigación, los agentes encargados del caso le detuvieron como presunto autor de un delito de simulación de delito y otro de estafa en grado de tentativa.

RECOMENDACIÓN POLICIAL

En ocasiones, se reciben denuncias en la Policía Nacional de ciudadanos que con el fin de obtener una compensación económica de sus seguros sobre un objeto que ha extraviado o que se le ha deteriorado, revelando la investigación posterior que los hechos denunciados no se habían producido en realidad del modo descrito y ratificado en su denuncia, incurriendo así en un delito penal.

Por tal motivo, desde la Policía Nacional se informa a los ciudadanos que denunciar un hecho que no se ha producido realmente o un delito distinto al que ha ocurrido constituye un delito de simulación de delito, a lo que se puede sumar un delito de estafa por la consiguiente reclamación al seguro, pudiéndose llevar a cabo la detención del denunciante, generándose así unos antecedentes penales con las consecuencias aparejadas que ello supone.