Detenido el conductor de un turismo que transportaba ocultos 36,5 kilos de hachís cuando circulaba por la A-3

Detenido el conductor de un turismo que transportaba ocultos 36,5 kilos de hachís - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo que transportaba en un doble fondo 51 paquetes sellados y prensados que contenían hachís, con un peso de 36,5 kilogramos, cuando circulaba por la A-3 a su paso por Villargordo del Cabriel (Valencia).

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio, cuando se produjo un siniestro vial consistente en una colisión por alcance de un turismo contra un camión que arrastraba un semirremolque.

Al realizar llamada a los servicios emergencia por parte del conductor del tractocamión, el del turismo abandonó el lugar del siniestro pese a encontrarse el vehículo dañado a consecuencia del alcance, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Requena se desplazó hasta el lugar del siniestro y, tras no encontrarse en el lugar del accidente el conductor del turismo, los guardias civiles consiguieron localizarlo en un área de servicio próxima.

La actitud del conductor hizo sospechar a los agentes de que "podría estar ocultando algo", por lo que realizaron un registro del vehículo siniestrado y localizaron en un doble fondo 51 paquetes sellados y prensados que contenían hachís.

Acto seguido, los agentes detuvieron al conductor del turismo por un delito contra la salud pública. Se trata de un hombre de 58 años y nacionalidad española. El Puesto de la Guardia Civil de Utiel se ha hecho cargo de la instrucción de diligencias.