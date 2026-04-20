Detenido en Cullera por cultivar marihuena y poseer gallos usados para peleas

Gallos de pelea intervenidos - OPC

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de una plantación de marihuana en una vivienda ubicada en la localidad valenciana Cullera. También se le imputa un delito de maltrato de animales domésticos al tener gallos que usaba para peleas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes acudieron a una vivienda de Cullera tras recibir un aviso por un fuerte olor a marihuana. Una vez en el lugar, comprobaron la veracidad de las informaciones y escucharon el cacareo de unos gallos que venía del interior de la misma.

Por este motivo, realizaron una inspección en la vivienda con autorización expresa del propietario, junto a agentes del Seprona. En el interior del garaje hallaron un total de 55 gallos de especies orientales y españolas que, por las marcas que se observaban, parecían usados para peleas. Además, localizaron tres perros de raza potencialmente peligrosa.

La vivienda contaba con un enganche ilegal al suministro eléctrico y sistemas de climatización y salida de aire que, sumado al fuerte olor a marihuana, apuntaba a una plantación indoor. Localizaron 400 plantas de cannabis que habían sido cortas días antes.

También se aprehendieron 126 gramos de cogollos, una carabina, así como diferentes aparatos eléctricos usados para el cultivo, valorados en más de 10.000 euros.

Posteriormente, agentes del Seprona, junto a personal veterinario de una empresa de la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana, realizaron una segunda inspección con autorización expresa del responsable del recinto. Constataron que los gallos presentaban lesiones compatibles con prácticas de adiestramiento o preparación para peleas.

Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 29 años y nacionalidad cubana por un delito contra la salud pública y otro de maltrato de animales domésticos.

También se formularon una docena de infracciones penales relacionadas con la ausencia de núcleo zoológico, falta de documentación obligatoria en materia de ganadería, carencia de licencias y censos de animales potencialmente peligrosos, así como incumplimientos en materia de vacunación y tratamientos sanitarios obligatorios.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera y la patrulla del Seprona de Alzira. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2.