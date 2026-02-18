Detenido por delito de quebrantamiento el exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el suceso, a 17 de febrero de 2026, en Xilxes - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido por un delito de quebrantamiento de orden de protección al exmarido y padre de la mujer y la niña de 12 años degolladas en la localidad castellonense de Xilxes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Por el momento, el hombre ha sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de protección que tenía impuesta sobre su expareja. Respecto a los crímenes, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis, han señalado las mismas fuentes.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados ayer con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

El Ayuntamiento de Xilxes ha mostrado su "consternación" por el hallazgo de los dos cuerpos sin vida. El primer edil, Ismael Minguet, que se desplazó ayer lugar de los hechos, mostró su "plena confianza" en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil.

Además, el Ayuntamiento de Xilxes ha decretado tres días de luto y ha convocado este miércoles un minuto de silencio tras la muerte de la madre y su hija de 12 años.