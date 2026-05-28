Detenido por estafar más de 30.000 euros a vecinos de Santa Pola con una supuesta empresa de toldos - GC

ALICANTE 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años por presuntamente estafar más de 30.000 euros a seis vecinos de Santa Pola (Alicante) mediante una supuesta empresa de toldos con la que les cobró trabajos que nunca llegó a realizar.

La operación 'Umbrellashade' se inició el pasado 14 de abril tras varias denuncias de vecinos que aseguraban haber sido engañados de forma similar, informa el instituto armado.

El estafador utilizaba una empresa de montaje de toldos para captar clientes, a los que presentaba presupuestos por distintos trabajos. Para iniciar el servicio solicitaba el pago anticipado total o parcial, pero, una vez recibido el dinero, dejaba de responder o alargaba los plazos sin llegar a realizar los trabajos contratados.

Durante la investigación se comprobó que este hombre habría estafado más de 30.000 euros a seis víctimas de Santa Pola. El sospechoso habría cambiado sus hábitos y redujo totalmente sus salidas a la calle porque sobre él pesaban diferentes órdenes de búsqueda e ingreso en prisión por antecedentes de similar naturaleza, aunque continuaba captando clientes a través de internet y redes sociales.

Ante la imposibilidad de localizarlo en la vía pública, el pasado 30 de abril se llevó a cabo un operativo de entrada en su vivienda, durante el que trató de huir a través del sótano. Fue interceptado por los agentes y detenido por un delito de estafa continuada.

El arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elx (Alicante), que decretó su ingreso en prisión.

La Guardia Civil no descarta la aparición de nuevas víctimas y recomienda a cualquier persona que pudiera haber sido afectada que lo comunique para recibir asesoramiento.