Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor a la salida de un centro escolar de València

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha detenido a un hombre de 38 años por una presunta agresión sexual a una menor a la salida de un centro escolar de la ciudad, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos se produjeron este martes, sobre las 13.20 horas, cuando una alumna de 16 años alertó al director de su centro escolar de que un individuo la había abordado en la puerta del colegio y le había realizado tocamientos y besado en la cara.

Tras recibir la descripción facilitada por la menor y por otra alumna que presenció los hechos, el director del centro salió en busca del sospechoso, al que logró localizar en el interior del recinto.

Al percatarse de su presencia, el individuo supuestamente trató de huir a pie, aunque fue retenido con la colaboración de varios trabajadores de una obra cercana hasta la llegada de los agentes.

Una vez en el lugar, la patrulla procedió a la identificación del hombre quien, durante la intervención, reconoció los hechos y manifestó que pensaba que la joven era mayor de edad. Por tales motivos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de una agresión sexual.

La menor fue atendida y acompañada en todo momento por personal docente del centro mientras los agentes realizaban las diligencias oportunas para su posterior puesta a disposición judicial.