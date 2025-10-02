Detenido un hombre acusado de robar un coche en Sant Jordi y chocar contra una vivienda

CASTELLÓ, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este jueves por la tarde a un hombre que supuestamente había robado un vehículo en la localidad de Sant Jordi (Castellón), sufrió un siniestro en la carretera N-232 a la entrada de Morella e intentó sustraer productos en un supermercado de la localidad.

Gracias a la rápida intervención de un cabo que se encontraba franco de servicio en el lugar de los hechos y con el apoyo de Policía Local, además del despliegue inmediato de la patrulla de la Guardia Civil, el hombre pudo ser detenido, según ha informado el instituto armado.

Como consecuencia de los hechos, únicamente el vehículo sustraído ha resultado con daños. La Guardia Civil de Sant Mateu se ha hecho cargo de las diligencias, mientras que el Subsector de Tráfico instruye las actuaciones relativas al accidente.