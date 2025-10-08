Detenido un hombre acusado de robos en casas de campo de Sollana y Almussafes

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de nueve robos en casas de campo de las localidades valencianas de Sollana y Almussafes entre los meses de julio y septiembre. Se trata de un vecino de Sollana, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación, Hecticus, comenzó tras la interposición de varias denuncias. Los agentes comenzaron entonces con una dificultosa labor de investigación en la que se logró constatar que el autor de estos delitos aprovechaba las horas nocturnas para cometer los robos que causaron alarma social entre los usuarios de las casas rurales de la zona afectada.

Durante la investigación, los agentes lograron reunir indicios suficientes para la imputación y esclarecimiento de los delitos investigados. Efectuaron una labor de visionado de grabaciones y control de las zonas rurales hasta dar con las pruebas suficientes para identificar al autor.

Una vez identificado el sospechoso y tras obtener la autorización para registrar su parcela, los agentes lograron recuperar numerosos objetos robados, los cuales fueron reconocidos y devueltos a sus propietarios. Entre ellos se encontraban herramientas, enseres de vivienda y enseres de piscina valorados en 15.000 euros aproximadamente.

Por estos hechos se ha detenido a un hombre de 38 años y nacionalidad española. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Almussafes con el apoyo de la Policía Local de Sollana. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Sueca.