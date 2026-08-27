Detenido un hombre acusado de sustraer dinero y joyas por valor de 56.000 euros en cuatro viviendas en Alicante y Murcia

Detenido en el Campello - GC

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Okyhb', ha detenido a un hombre de 58 años como presunto autor de cuatro delitos de hurto cometidos en el interior de viviendas de Alicante y Murcia de donde supuestamente se apropió de dinero, joyas y otros objetos de valor por importe superior a los 56.000 euros. El ahora arrestado supuestamente visitaba las casas simulando estar interesado en su compra.

El Área de Investigación del Puesto Principal de El Campello (Alicante) inició la investigación a raíz de la denuncia de un supuesto hurto de 5.500 euros sustraídos en el interior de una vivienda durante una visita concertada para su compra, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Las pesquisas revelaron un modus operandi definido en el que el presunto autor concertaba citas con inmobiliarias y propietarios, supuestamente se hacía pasar por comprador interesado y, aprovechando la confianza generada en una primera visita, les solicitaba regresar a la vivienda en solitario, con la excusa de comprobar de nuevo el inmueble para sustraer dinero, joyas u otros objetos de valor.

Para concertar las citas, el investigado presuntamente utilizaba una identidad falsa, además de varias líneas telefónicas registradas a nombre de una persona ficticia. Estas circunstancias alargaron la investigación, que finalmente permitió vincular al supuesto autor con hechos similares cometidos en Elche, Santa Pola y Los Alcázares (Murcia), este último con un perjuicio de 15.000 euros en efectivo y joyas valoradas en 35.326 euros.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos de hurto y se han trasladado las diligencias a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante competente. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.