Detenido un hombre acusado de varios robos en viviendas habitadas de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Alicante a un hombre de 57 años acusado de robar en varias viviendas habitadas de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. El varón, que cuenta con numerosos antecedentes, ha ingresado en prisión provisional, después de que lo haya decretado el Juzgado de Instrucción número cinco de la capital alicantina.

Al arrestado se le imputan cinco robos con fuerza y un hurto en inmuebles con moradores, otro hurto en un comercio y dos delitos de estafa por presuntamente usar de forma fraudulenta tarjetas bancarias sustraídas, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

A raíz de diferentes denuncias sobre robos en viviendas de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en este primer municipio activó un dispositivo específico para tratar de esclarecer los hechos.

Tras realizar diversas gestiones y análisis de evidencias, los agentes lograron identificar al presunto autor, cuyo 'modus operandi' seguía un patrón definido: supuestamente accedía a domicilios durante el día y si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas.

Además, según ha detallado la Guardia Civil, el arrestado, "siempre que podía", presuntamente "se dirigía a bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos".

Una vez conocida su identidad, el presunto autor fue localizado y detenido en colaboración con la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante. También fueron intervenidos 582 euros vinculados con los hechos.