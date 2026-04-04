Detenido un hombre buscado por las autoridades italianas en Santa Pola

Archivo - Detenido en Benidorm un fugitivo acusado de abusar de una menor, a la que dejó embarazada dos veces - JEFATURA - Archivo

ALICANTE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santa Pola (Alicante) a un varón de 51 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades de Italia por un delito de robo organizado cometido en 2020.

El país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país, según ha informado este cuerpo en un comunicado.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación y lo localizaron en Santa Pola y, tras realizar un dispositivo policial, fue detenido. El fugitivo había huido de la justicia de Italia tras ser condenado a una pena máxima de diez años de privación de libertad, de la que le queda por cumplir siete años, siete meses y 27 días, por un delito de robo organizado.

Los hechos fueron cometidos en 2020, en la ciudad italiana de Fano. El detenido, junto con terceras personas, sustrajo de varias máquinas de juegos de azar más de 4500 euros. La detención se llevó a cabo debido al intercambio de información y la coordinación entre autoridades policiales de otros países y Policía Nacional.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.