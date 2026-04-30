Detenido un hombre preso en Picassent en régimen abierto con 1.165 gramos de cocaína encima

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Benifaió a un hombre --preso en Picassent en régimen abierto-- que se dio a la fuga de la Policía Local y huyó con 1.165 gramos de cocaína y 3.236 euros en efectivo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de abril, cuando un vehículo se dio a la fuga de una patrulla de Policía Local de Benifaió. En ese momento se inició un operativo para localizarlo en el que se implicaron varias patrullas y personal de la Guardia Civil.

Posteriormente, los agentes lograron localizar el vehículo, momento en el que su ocupante salió corriendo a pie pero fue interceptado. El hombre se resistió a la intervención policial pero finalmente se le pudo detener.

Los efectivos comprobaron que en el interior del vehículo había 1.165 gramos de cocaína, además de báscula de precisión y útiles para preparar dosis individualizadas para la venta. También se aprehendieron 3.236 euros en efectivo que tenía el detenido entre sus pertenencias.

Los agentes, al comprobar la identidad del detenido, se dieron cuenta de que se trataba de un interno del centro penitenciario de Picassent que se encontraba en régimen abierto cumpliendo pena por delitos anteriores de la misma naturaleza. Puesto el detenido a disposición judicial, la autoridad decretó su ingreso en prisión.

Se trata de un hombre de 28 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), resistencia y desobediencia grave a agente de la autoridad y atentado a agente de la autoridad.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes y de la Policía Local de Benifaió. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 01.