Detenido un hombre sorprendido con 14 dosis de cocaína y otro acusado de robar en un bar de San Mateo

Cocaína - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de San Mateo (Castellón), dentro del Plan de impulso de la respuesta operativa ante el reto demográfico y del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido en dos actuaciones diferentes a un hombre de 40 años de edad por un supuesto delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y a un varón de 36 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el establecimiento de la asociación de jubilados de la localidad de San Mateo, ambas de la provincia de Castellón.

La primera de las actuaciones tuvo lugar la mañana del pasado día 17 de agosto, en la carretera CV-11, cuando se procedió a dar el alto a un vehículo mientras se efectuaba un control policial. Tras las fundadas sospechas por parte de los agentes del nerviosismo que desprendía el conductor, se procedió a la identificación y registro del vehículo mencionado. Como resultado, se hallaron 14 dosis de cocaína que se encontraban ocultas en su vehículo. Además, el conductor fue propuesto para sanción por carecer del Seguro Obligatorio y circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Por otro lado, previa a la interposición de una denuncia por un supuesto robo con fuerza en las cosas en el bar de la asociación de jubilados de la localidad de San Mateo, donde se sustrajo dinero en efectivo y diferentes boletos de lotería. Por parte de los agentes, se inició una investigación que, dado a la celeridad y efectividad de los investigadores, se pudo culminar con la localización e identificación y detención del supuesto autor de los hechos el pasado día 18 de agosto.

Los detenidos, junto con las diligencias, ha sido remitidos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaroz.