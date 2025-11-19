Detenido un joven en Alicante por simular ser víctima de un robo con violencia y cobrar del seguro 800 euros

Archivo - Cádiz.-Sucesos.-Dos detenidos en Jerez por detención ilegal y amenazas a mujeres y poseer vídeos de pornografía infantil - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un joven de 26 años como presunto autor de un delito de simulación de delito y estafa ya que supuestamente denunció de forma falsa haber sido víctima de un robo con violencia con el fin de cobrar 800 euros del seguro, el valor de un ordenador portátil que días antes, en realidad, le habían sustraído del interior de su vehículo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la que se daba cuenta de un robo con violencia mediante el método del tirón. Al parecer, la víctima relató que mientras se encontraba caminando por la vía pública dos varones se le aproximaron por la espalda, le arrebataron el ordenador portátil que portaba valorado en 800 euros y emprendieron la huida a toda velocidad sin que él pudiera darles alcance.

Ante los hechos denunciados, los agentes se hicieron cargo de la investigación y, tras realizar numerosas gestiones indagatorias, comprobaron que los hechos no habían ocurrido del modo en que los había relatado el denunciante y que el delito de robo con violencia no se había producido.

Tras las sospechas, los investigadores tomaron de nuevo declaración al denunciante quien finalmente admitió que los hechos no habían sucedido de la manera que los había relatado en su denuncia y reconoció habérselo inventado todo para poder percibir la correspondiente indemnización a través de su seguro.

El joven admitió que lo que ocurrió realmente es que días antes había sufrido un robo en su vehículo donde, tras forzar la puerta trasera, le sustrajeron su ordenador portátil y como el seguro no le cubría este tipo de delito decidió interponer una denuncia sobre un robo con violencia y así cobrar el dinero.

Una vez confesado que los hechos denunciados eran falsos, fue detenido por un presunto delito de simulación de delito y estafa. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.