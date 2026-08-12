Detenido un joven tras desmantelar 265 plantas de marihuana en una vivienda de Teulada - GCQ

ALICANTE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Teulada (Alicante) a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito de cultivo de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar un cultivo de marihuana con un total de 265 plantas instalada en el interior de una vivienda.

La actuación se enmarca en la operación 'Bonadoor', iniciada por agentes de la Guardia Civil de Moraira, al tener conocimiento de posibles actividades ilícitas en una vivienda del casco urbano de Teulada.

A partir de ese momento, se estableció un dispositivo de vigilancias con el objetivo de reunir indicios suficientes que permitieran avanzar en la investigación, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes realizaron en julio una entrada y registro en el inmueble investigado. En el interior, localizaron una plantación interior compuesta por aproximadamente 265 plantas de marihuana, así como dispositivos y aparatos electrónicos destinados a favorecer su cultivo, como equipos de aire acondicionado, sistemas de iluminación, productos químicos y básculas de precisión.

Así, los efectivos de la Guardia Civil procedieron a la detención del morador de la vivienda, un hombre de 29 años, por su presunta implicación en los delitos de cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de más personas.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado su ingreso en prisión.