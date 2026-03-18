Detenido en Paterna un miembro de un grupo criminal especializado en robos con fuerza mediante alunizaje

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a un hombre de 34 años, miembro de un grupo criminal especializado en robos con fuerza mediante el método del alunizaje - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna (Valencia) a un hombre de 34 años, miembro de un grupo criminal especializado en robos con fuerza mediante el método del alunizaje. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión

La detención, explica la Jefatura Superior en un comunicado, se enmarca en una investigación llevada a cabo por el grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, iniciada en junio de 2024, a raíz de un robo con intimidación cometido con armas de fuego contra un furgón de transporte y en el que se sustrajeron teléfonos móviles valorados en aproximadamente un millón de euros.

Tras estos hechos, los agentes registraron tres domicilios en Paterna y localizaron e intervinieron en uno de ellos diversos efectos presuntamente utilizados para la comisión de robos de vehículos y establecimientos.

Estos indicios permitieron determinar la participación de uno de los investigados en un robo con fuerza mediante alunizaje ocurrido la madrugada del 18 de junio de 2024 en un establecimiento de telefonía móvil ubicado en la plaza Porta del Mar de Valencia, en el que se emplearon dos vehículos de alta gama previamente sustraídos en las localidades valencianas de Rafelbuñol y Rocafort, y donde sustrajeron terminales móviles valorados en cerca de 60.000 euros.

"ALTAMENTE ESPECIALIZADO"

Los investigadores averiguaron que el principal sospechoso formaba parte de un grupo organizado asentado principalmente en la provincia de Valencia, si bien algunos miembros residen en Madrid.

Asimismo, comprobaron que antes de cometer los robos, este grupo criminal realizaba labores previas de vigilancia y planificación del objetivo, mostrando su alto grado de especialización.

Finalmente, tras una ardua investigación, la Policía Nacional lo ha detenido en la localidad valenciana de Paterna como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y hurto/uso de vehículo.

El arrestado ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional. Las investigaciones continúan para lograr el total esclarecimiento de los hechos.