Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent por humillar y vejar reiteradamente a otro por motivos de transfobia

Imagen de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a 14 jóvenes, de 15 a 20 años, acusados de humillar, vejar y degradar a otro por motivos de transfobia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos comenzaron a producirse en el mes de junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones.

Agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Ontinyent, junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, tras tener conocimiento de todo ello, comenzaron con la investigación y realizaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles autores.

Los agentes pudieron constatar la información aportada por la víctima, demostrándose las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones producidas hacia la persona afectada, para potenciar la intimidación ejercida sobre ella.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, resultando ser 14 jóvenes de entre 15 a 20 años, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.

Los arrestados, uno con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno de ellos, que a requerimiento de la Fiscalía de Menores fue trasladado a su disposición y se decretó su internamiento en un centro de menores.