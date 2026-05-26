Detenidos cinco miembros de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Almassora

Droga y dinero intervenidos - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 26 May. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han desactivado estos días un punto negro de venta de cocaína y marihuana al menudeo en la localidad de Almassora (Castellón), en el marco de las operaciones de intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que ha dado como resultado cinco detenidos -dos hombres de 50 y 29 años y tres mujeres de 31, 27 y 47 años-, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Una vez constatados diversos indicios, los agentes solicitaron seis mandamientos de entrada y registro, que culminaron con la detención de las cinco personas y la droga incautada. La investigación tuvo su origen a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un posible punto de venta de sustancias estupefacientes. Los agentes confirmaron que la afluencia de compradores en este punto era continua y a cualquier hora del día.

Fruto de las pesquisas realizadas, se llevaron a cabo seis entradas y registros donde los agentes intervinieron 540 gramos en cogollos de marihuana y 2.865 euros en efectivo, abundante aparataje para el cultivo ilegal de marihuana y un vehículo.

Los presuntos responsables contaban con dos plantaciones indoor en habitaciones, las cuales se encontraban perfectamente equipadas con útiles para el cultivo de droga, para lo que la vivienda estaba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico. Por tales hechos los agentes detuvieron a cinco personas -dos hombres y tres mujeres de un mismo clan familiar-.

En el operativo participaron agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Castellón y la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana. Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública, grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.