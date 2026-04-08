Detenidos dos jóvenes por ocho robos en vehículos durante la misma madrugada en Almoradí

Detenidos dos jóvenes por ocho robos en vehículos cometidos en la misma madrugada en Almoradí - GC

ALICANTE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí (Alicante) han detenido a dos hombres de 25 y 31 años como presuntos autores de ocho delitos contra el patrimonio: siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de hurto, todos cometidos durante la madrugada del pasado 21 de febrero en esta localidad.

La investigación se inició gracias al aviso de un ciudadano que alertó sobre la presencia de dos individuos que estaban sustrayendo objetos del interior de un vehículo estacionado en una calle de Almoradí, informa el instituto armado.

Tras personarse en el lugar, los agentes localizaron a los sospechosos en las inmediaciones. Fueron reconocidos de inmediato por sus antecedentes policiales y al carecer de domicilio conocido, por lo que se les arrestó en el acto.

Durante la inspección de la zona, los efectivos hallaron a escasos metros tres sacos de plástico de gran tamaño que contenían diversos objetos, presumiblemente sustraídos de otros vehículos, como herramientas, ropa, calzado, aparatos electrónicos, gafas de sol y perfumes.

Ante estos indicios, se amplió el dispositivo policial hasta localizar un total de ocho vehículos que presentaban signos de haber sido forzados en calles de Almoradí. De inmediato se iniciaron gestiones para identificar e informar a los posibles perjudicados.

En los días posteriores se procedió a la devolución de parte de los efectos recuperados. Continuaron las actuaciones para localizar a otros afectados, dada la gran cantidad de objetos intervenidos que hasta ahora no han sido reclamados por sus propietarios.

Paralelamente se llevó a cabo el análisis de grabaciones procedentes de cámaras de seguridad, lo que permitió confirmar que los detenidos serían los responsables de todos los hechos investigados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante), que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

Estas actuaciones, llevadas a cabo por agentes del puesto principal de Almoradí y de la Policía Local, han resultado determinantes para la detención de los ladrones. Además, la colaboración ciudadana ha sido clave, tanto en la alerta inicial como en la aportación de imágenes fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.