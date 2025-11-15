Detenidos un padre y su hija en Torrevieja por distribuir cocaína y tenencia de armas

ALICANTE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Torrevieja a dos personas, un varón de 52 años y su hija de 24, por presuntamente distribuir cocaína y portar tres armas cortas con su munición.

La investigación, desarrollada por la Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Elche, ha permitido intervenir más de 12 kilogramos de cocaína, tres armas cortas con su munición, cuatro vehículos de alta gama, nueve relojes valorados en 151.000 euros y una embarcación tipo velero de 14 metros de eslora, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Abiertas distintas vías de investigación relacionadas con la salud pública, los agentes tuvieron conocimiento de que un varón residente en una urbanización de Torrevieja podría estar dedicándose a la venta de cocaína a mediana escala, abasteciendo a redistribuidores de la zona. El investigado carecía de ingresos declarados, pero poseía una residencia de alto valor, vehículos de lujo y complementos de moda de gran precio.

Durante la investigación se constató que hacía uso de un turismo y una motocicleta de alta gama, ambos asegurados a su nombre pero titularizados por terceros sin carnet de conducir, lo que en argot policial se conoce como el uso de "testaferros". El sospechoso empleaba medidas de contravigilancia para evitar ser detectado por la policía.

DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES OPERATIVAS Y DETENCIONES

La Policía Nacional comprobó que el entorno del principal sospechoso mantenía estrechos vínculos con el ámbito delincuencial. Se le relacionó con un garaje individual en Torrevieja que visitaba con frecuencia y desde el que realizaba desplazamientos breves, en algunos casos portando bolsas que podrían contener dinero.

También se pudo constatar que el sospechoso no actuaba solo. Su hija de 24 años de edad estaba directamente vinculada con el delito figurando como "testaferro". Tenía a su nombre algunos bienes y algunas propiedades adquiridas de las ganancias de la venta de sustancias de su padre. Además, figuraba como administradora única de dos empresas (una de construcción y venta de viviendas y otra de vehículos) y como propietaria de cuatro inmuebles situados en Torrevieja y Orihuela.

Una vez acreditada la actividad delictiva, se estableció un dispositivo simultáneo de vigilancia y detención. El varón fue arrestado cuando salía del garaje a bordo de una motocicleta de alta gama. En el momento de su detención portaba casi tres kilogramos y medio de cocaína, dinero en metálico y un reloj valorado en 17.000 euros. Además, su hija fue detenida en las inmediaciones de la vivienda familiar. Registros, armas y droga intervenida Se practicaron entradas y registros tanto en la vivienda como en el garaje.

En este último se intervinieron más de nueve kilogramos de cocaína, tres armas cortas con varios cargadores y munición, parte de ellas ocultas en el maletero de un vehículo en desuso. En la vivienda se incautaron cinco vehículos de alta gama, ocho relojes de lujo, aparatos electrónicos para eludir controles policiales, máquinas envasadoras al vacío y básculas de precisión. Durante las actuaciones también se comprobó que los investigados disponían de un velero de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de Torrevieja.

En la embarcación se realizó una entrada y registro en la que se hallaron documentos que aportan información relevante para la investigación. El velero ha quedado embargado judicialmente.

Uno de los detenidos ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Torrevieja, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional. Ambos han sido detenidos por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.