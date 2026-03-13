Diagnóstico de necesidades e impulso del relevo generacional, entre los primeros retos del nuevo rector de la UV

Archivo - El rector electo de la Universitat de València, Juan Luis Gandía - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector electo de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, ha asegurado que entre las primeras y fundamentales tareas que va a acometer con su nuevo equipo figura hacer un diagnóstico de la situación de la universidad "a muchos niveles", con el fin de abordar cuestiones prioritarias como "el relevo generacional en el propio profesorado".

Así lo ha aseverado el profesor Gandía, en declaraciones a Europa Press al día siguiente de proclamarse vencedor de las elecciones al Rectorado. En la segunda vuelta de los comicios, logró imponerse a la otra candidata, Ángeles Solanes, logrando más del 55% de los votos y ganando en los cinco colegios electorales.

El nuevo máximo responsable de la institución durante los próximos seis años ha resaltado su "satisfacción amplia y extensa" y su "gratitud" por el apoyo que su candidatura por el cambio ha recibido. "La comunidad universitaria ha entendido muy bien el mensaje que planteamos", ha celebrado.

Juan Luis Gandía ha manifestado su intención de "empezar a trabajar incluso antes de pisar despacho". En este sentido, ha recordado las "ocho prioridades inaplazables para el primer año" que incluye el programa con el que ha concurrido a los comicios. Entre ellas figura promover "un plan para diagnosticar y acordar de forma consensuada los grandes retos de la institución y abordar las carencias actuales".

De este modo, se elaborará un diagnóstico sistemático sobre las necesidades de las diferentes estructuras de la Universitat, "identificando las que son transversales o específicas de cada una" y se impulsará una hoja de ruta de inversiones en infraestructuras que incorpore nuevas instalaciones y obras de reforma, adecuación y mejora de las actuales, "desde una perspectiva sostenible energética y medio ambientalmente".

Y ha puesto el foco en la necesidad de aprobar un programa de renovación de personal docente y técnico, incentivando también que los departamentos puedan atraer a profesorado nacional o internacional ya consolidado

"Nuestra universidad es una muy buena universidad. Lo dicen los indicadores, lo siguen diciendo, y esto no es fruto, va más allá de un programa electoral, de un periodo de tiempo en el que un rector o rectora o un consejo de dirección tiene que ejercer la dirección de la universidad", ha destacado Gandía, que ha valorado que, "si la Universitat de València está donde está es fruto de décadas en las que muchísima gente sigue aportando muchísimo valor".

Ahora, el reto es "mantener y mejorar, si es posible, pero sobre todo que nuestra comunidad universitaria en su conjunto, el profesorado, el personal técnico y el estudiantado, todos los que somos parte, sintamos que estamos frente a la universidad que queremos tener y que creemos que nos merecemos", ha subrayado.

Sobre la gobernanza, ha recalcado que, además de venir determinada por el marco normativo que proporciona en este caso la LOSU, la UV debe imprimir un estilo propio caracterizado por "la comunicación, la participación y el diálogo continuo para que las decisiones se tomen siempre con transparencia".

LA IA, DESAFÍO "MAYÚSCULO"

Por otro lado, el catedrático también llama la atención sobre el reto "mayúsculo" que supone la Inteligencia Artificial, que "tiene que ser abordado, no a través de soluciones simples, sino a través de análisis rigurosos que nos permitan adaptarnos y, en la medida en que podamos, ir por delante de estos cambios".

"LIDERAZGO INSTITUCIONAL"

"Lo que queremos es que se aborde desde el liderazgo institucional, desde la propia institución a su máximo nivel; entender que hay que desarrollar políticas que tienen que afectar tanto a la parte de transmisión del conocimiento. Los estudiantes ya están utilizando la IA desde hace tiempo, los profesores también, pero hay que tener un marco de actuación y nunca hay que perder el sentido crítico y el rigor a la hora de utilizarla. Hemos de aprovechar estas herramientas que se nos ofrecen para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje o incluso de la propia investigación", ha expuesto.

Por último, y preguntado por el deseo expresado por la actual rectora, Mavi Mestre, de que en su nueva etapa la Universitat sea, además de excelente, "inclusiva y solidaria" en un contexto mundial actual, Juan Luis Gandía ha considerado que la universidad "debe estar siempre a la vanguardia".

"Si nosotros no estamos a la vanguardia será difícil que la sociedad pueda entender a quién tiene que observar cuando requiere ese conocimiento necesario", ha argumentado.

A su parecer, "estamos en un momento histórico, no solo de nuestra universidad, sino de la propia sociedad, en la que hay un giro en determinados valores". "Y creemos que la universidad tiene que tener su papel y ser vanguardia universitaria: con rigor, con conocimiento, entendiendo completamente todo el panorama y siendo capaces de aportar lo que se espera de nosotros", ha finalizado.