Díaz sobre si Ábalos debe seguir manteniendo el escaño: "Debemos respetar la Constitución y la separación de poderes"

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado, preguntada por si considera que el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, diputado adscrito al Grupo Mixto, debe seguir manteniendo su escaño en el Congreso, que "hay que respetar la Constitución y la separación de poderes".

Díaz se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar Torrent (Valencia) para seguir la evolución de los trabajos tras la dana.

Interpelada por la situación de Ábalos, Díaz ha indicado que "hay que respetar la Constitución y la separación de poderes y que cada actor haga lo que constitucionalmente debe hacer. Aquí lo dejo", ha dicho.

"Las personas que estamos aquí, altos cargos, respetamos la institucionalidad y comunicamos con ese respeto institucional. Creo que hay que respetar el mando constitucional y la separación de poderes", ha reiterado.