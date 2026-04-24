La Diputación de Alicante aplaza al 13 de mayo la sesión de la comisión del bono consumo donde comparecerá Carlos Baño

Comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha anunciado que la reunión de la comisión de investigación del bono consumo que estaba previsto celebrar el próximo lunes, y en la que se había fijado la comparecencia del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, se ha aplazado "por motivos de agenda" al miércoles 13 de mayo.

Así lo ha dado a conocer la institución provincial este viernes a través de un comunicado, en el que ha explicado que la decisión se ha adoptado atendiendo a la "petición de uno de los miembros de la citada comisión que no puede asistir en esa fecha".

De esta forma, ha aseverado que, "con el fin de que todos los diputados de los distintos grupos políticos que la integran puedan participar en la sesión", en la que está prevista la comparecencia de Baño, "a petición propia y de forma voluntaria", esta se celebrará el 13 de mayo.

Desde la Diputación han concretado que el aplazamiento de la sesión se ha acordado mediante una providencia de la presidencia de este órgano, que ostenta la vicepresidenta Ana Serna, del PP. En esa resolución, se ha dejado sin efecto la convocatoria fijada para ese día, atendiendo a esa petición.

Igualmente, desde esta administración han recordado que "el régimen de sesiones aprobado establece que las comisiones no se celebrarán la semana que haya pleno ordinario en la institución provincial".

CRÍTICAS DEL PSPV

Por parte de la oposición, el grupo socialista ha criticado, en un comunicado, la decisión de "aplazar" la próxima sesión de la comisión de investigación de los bonos comercio hasta el 13 de mayo, "cuando inicialmente estaba prevista para este lunes 27 de abril, retrasando así la comparecencia de Carlos Baño que debía celebrarse en esa sesión".

Según han asegurado desde el PSPV de la Diputación, "el PP ha justificado este cambio alegando una petición previa" del diputado de Compromís, Ximo Perles, "realizada durante la comisión constitutiva" y que "en su momento fue ignorada".

El diputado socialista Raúl Ruiz cree que "resulta llamativo que una solicitud que el PP desestimó entonces ahora se utilice como excusa para retrasar una comparecencia clave". "Todo apunta a una maniobra para ganar tiempo y dilatar el esclarecimiento de los hechos ante la gravedad de las informaciones que están saliendo a la luz", ha apostillado.

También sobre los bonos, el grupo socialista de la Diputación ha asegurado que "la mercantil Nexo Retail Alicante SL mantuvo la misma dirección fiscal que Facpyme", ubicada en el número diez de la "calle Orense" de Alicante, "desde su constitución el 13 de julio de 2022 hasta octubre de 2025, periodo en el que Carlos Baño figuraba como único administrador de la sociedad".

El PSPV ha indicado que, "según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de 28 de julio de 2022, Nexo Retail Alicante SL se constituyó con un capital social de 3.000 euros, estableciendo su domicilio en dicha dirección".

"La sociedad se creó con un objeto social amplio, incluyendo servicios administrativos combinados, organización de convenciones y ferias, actividades de apoyo a empresas, agencias de publicidad, servicios de reprografía y fotografía, entre otros", ha apuntado.

Asimismo, ha abundado en que "se declaró la unipersonalidad de la empresa", con Facpyme como "socio único" y "nombrando como administrador único a Carlos Francisco Baño Marhuenda", ha indicado la formación.

"ENTRAMADO"

Ruiz ha señalado que "esto demuestra las prisas y la improvisación con las que se articuló todo el entramado para poder aprovechar el sistema de bonos consumo que la Diputación de Alicante, con Carlos Mazón al frente, puso a su alcance y posteriormente perpetuó Toni Pérez", al tiempo que cree que este "es el 'modus operandi' habitual del PP", a su juicio, basado en "generar negocio desde las administraciones públicas para ellos y su entorno".

El PSPV ha resaltado que "Carlos Baño se mantuvo como administrador único de Nexo Retail hasta octubre de 2025" y que "no es hasta el BORME del 30 de octubre de ese mismo año cuando se publica un cambio sustancial en la estructura de la sociedad" y "se constituye un consejo de administración integrado por el propio Baño Marhuenda, José Antonio López Vizcaíno y Vicente Armengol Climent".

"Baño pasa a ocupar la presidencia, López Vizcaíno la secretaría y Armengol la vicepresidencia, asumiendo Baño y Armengol funciones como consejeros delegados solidarios", han agregado desde el grupo socialista.

Y ha continuado: "En ese mismo momento se produce también un cambio de domicilio social, trasladándose a la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 1 de Alicante, así como una modificación del objeto social, que pasa a centrarse en la organización de eventos, servicios publicitarios, producción audiovisual y actividades auxiliares de formación".

Para el grupo socialista, "este cambio simultáneo en la estructura societaria y en el domicilio fiscal evidencia un intento de desvincular la gestión de Nexo Retail de Facpyme y, por extensión, de la Cámara de Comercio".

"Todo indica la existencia de una connivencia previa y una actuación premeditada por parte de Carlos Mazón y Toni Pérez para dirigir hacia Facpyme la gestión de los bonos comercio impulsados por la Diputación de Alicante. Estamos ante un auténtico ataque a los principios de transparencia y libre concurrencia que deben regir la gestión de los recursos públicos y, por ello, debemos exigir que se depuren responsabilidades", ha reiterado Ruiz.