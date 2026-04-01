La Diputación de Alicante aprueba crear la comisión de investigación sobre los bonos comercio

Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción, formulada por el PP, de creación de una comisión de investigación para "esclarecer los hechos acontecidos sobre la gestión" del programa de los bonos comercio, "su desarrollo administrativo y los mecanismos de control aplicados durante su ejecución".

El órgano se pondrá en marcha próximamente, en un contexto marcado tras conocerse la semana pasada que el juez titular de la plaza 4 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante acordó levantar el secreto de sumario en la causa que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023. En ella, figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño.

Al texto de la moción presentada por el PP se ha incorporado parcialmente una enmienda del grupo socialista. Desde el PSPV han planteado "un calendario mínimo de funcionamiento de la comisión, fijando un plazo máximo de seis meses y la celebración de al menos seis sesiones, preferiblemente el segundo miércoles de cada mes, con el objetivo de asegurar un trabajo ordenado, continuo y eficaz".

También han solicitado incorporar otra enmienda sobre "la obligación de requerir la comparecencia de Carlos Baño, Carlos Mazón y Toni Pérez como responsables clave vinculados a la gestión" del bono consumo.

Desde el PP, que gobierna la institución, han aceptado parcialmente la primera enmienda, ya que han desestimado la parte en la que el grupo socialista ha pedido celebrar las reuniones "preferiblemente el segundo miércoles de cada mes".

Por otro lado, los 'populares' han rechazado la enmienda relativa a las comparecencias de Baño, Mazón y Pérez al considerar que esas solicitudes "no" son competencia del pleno y que esas cuestiones se tienen que decidir en la comisión.

"ESCLARECER"

Según la propuesta de acuerdo de la moción, detallada por la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna (PP), esta comisión de investigación pretende "esclarecer" hechos relativos a la gestión de los bonos y la integrarán 13 miembros de la corporación provincial: siete del grupo 'popular', incluido el presidente, además de cuatro del PSPV, uno de Vox y otro de Compromís.

Durante el debate político de la moción, Serna ha insistido en que cada municipio "desde su autonomía local" decidía cómo gestionar el bono comercio y ha resaltado que, una vez se cree esa comisión, se decidirá "quién comparece y quién no".

Por parte del PSPV, Raúl Ruiz ha lamentado la "enorme crisis institucional" de la Diputación y ha acusado al equipo de gobierno de, en primer lugar, mirar "hacia un lado", luego negar "el problema" y ahora querer "controlar los daños". La semana pasada se celebró un pleno extraordinario sobre este asunto tras solicitarlo el grupo socialista.

Desde Vox, su portavoz, Gema Alemán, ha asegurado que la institución provincial "no es un espacio para condenas políticas anticipadas" cuando "hay hechos pendientes de resolución judicial". La diputada espera que esta comisión no sea un "modelo" para "erosionar" la colaboración público-privada ni que se convierta en un "circo mediático".