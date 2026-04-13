La Diputación de Alicante destina 2,1 millones en 30 municipios de la montaña a través del Plan +Cerca

Imagen de Benimassot, en Alicante. - DIPUTACIÓN ALICANTE

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará este año 2.120.000 euros a 30 municipios de la montaña a través del Plan +Cerca, una aportación destinada a financiar gasto corriente y que busca beneficiar a una población cercana a los 120.000 habitantes. La inversión media en esta comarca se sitúa en 309 euros por habitante.

El diputado de la comarca, Carlos Pastor, ha señalado que este programa inversor, que en su conjunto distribuirá cerca de nueve millones de euros en toda la provincia, pretende reforzar en esta edición su atención a los municipios "más pequeños", de forma especial a los de "menos de 500 habitantes" y a aquellos "en riesgo de despoblación".

Además, Pastor ha resaltado que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de la montaña "disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

En este sentido, ha puesto en valor "la libertad y autonomía" que el Plan +Cerca otorga a los municipios para que decidan "el destino de los fondos" según "sus necesidades y prioridades".

Entre los criterios de distribución de las ayudas se ha establecido este año un importe fijo, de 33.000 euros, a los que se suman otras cantidades en función de la población.

Así, se incluye este año por primera vez un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que perciben 175 euros por habitante. Los de entre 500 y 1.000 ciudadanos obtienen 125, y los de entre un millar y menos de 5.000, 11 euros por persona.

Asimismo, según el criterio del despoblamiento, los municipios que hayan perdido más de un siete por ciento de población en los últimos diez años reciben otros diez euros por habitante.

De esta forma, municipios de la Montaña como Tollos, Famorca o Benimassot, que son los que tienen menor población en la comarca, percibirán por habitante 1.216,3 euros, 935 euros y 573,2, respectivamente.

Por otra parte, Pastor ha reclamado al Gobierno de España que desactive las reglas fiscales y permita a los ayuntamientos y a la propia Diputación "hacer uso de sus remanentes para reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias".