La Diputación de Alicante prevé destinar 2,7 millones a municipios de la Marina Alta a través del Plan +Cerca

Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante prevé destinar este año unos 2.764.000 euros a 33 municipios y tres entidades locales menores de la Marina Alta a través del Plan +Cerca, una aportación destinada a financiar gasto corriente y que, según ha subrayado, beneficiará a una población cercana a los 200.000 habitantes. De esta forma, la inversión media en esta comarca se sitúa en los 382,5 euros por vecino.

Así lo ha indicado el equipo de gobierno de la institución provincial este miércoles, en un comunicado en el que ha destacado que "este programa inversor, que en su conjunto distribuirá cerca de nueve millones de euros en toda la provincia, refuerza en esta edición su atención a los municipios más pequeños, de forma especial a los de menos de 500 habitantes, y a aquellos en riesgo de despoblación".

El diputado de la comarca, Arturo Poquet, ha incidido en que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de la Marina Alta "disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos".

En este sentido, ha puesto en valor "la libertad y autonomía" que, según ha resaltado, el Plan +Cerca otorga a los municipios para que "decidan el destino de los fondos según sus necesidades y prioridades".

La Diputación ha precisado que, entre los criterios de distribución de las ayudas, se ha establecido este año un importe fijo (33.000 euros) a los que se suman otras cantidades en función de la población.

Así, se incluye este año "por primera vez" un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que perciben 175 euros por vecino. Los de entre 500 y 1.000 habitantes obtienen 125 euros por persona y, los de entre un millar y menos de 5.000, once.

Asimismo, según el criterio del despoblamiento, los municipios que hayan perdido más de un siete por ciento de población en los últimos diez años reciben otros diez euros por habitante, de acuerdo con la Diputación.

La institución provincial ha ejemplificado, en este sentido, que "municipios y entidades locales menores de la Marina Alta como La Vall d'Alcalà, Llosa de Camatxo o La Vall d'Ebo, que son las que tiene menor población en esta comarca, percibirán por habitante 382,5 euros, 325 euros y 327,9 euros, respectivamente, gracias al Plan +Cerca".

"REMANENTES"

Por otra parte, Poquet ha reclamado al Gobierno de España que "desactive las reglas fiscales y permita a los ayuntamientos y a la propia Diputación hacer uso de sus remanentes". "Nos permitiría reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias que beneficien al conjunto de la provincia", ha sentenciado.