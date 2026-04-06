La Diputación de Castellón aumenta hasta los 250.000 euros las ayudas al control de colonias felinas y bienestar animal

Archivo - La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y el diputado José María Andrés - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha incrementado hasta los 250.000 euros las ayudas para fomentar el control poblacional de colonias felinas y el bienestar animal en los 135 municipios de la provincia.

La institución provincial ha activado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades menores de la provincia para la realización de programas de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía, así como otras medidas de bienestar animal, según ha informado la corporación en un comunicado.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que las ayudas reflejan el "compromiso con la protección y el bienestar de los animales y permiten a los ayuntamientos desarrollar programas de cuidado y atención".

Estas ayudas garantizan que los ayuntamientos puedan desarrollar programas y proyectos que contribuyan al control poblacional de colonias felinas y a la mejora del bienestar animal, facilitando, del mismo modo, "la convivencia con la ciudadanía y la prevención de problemas de salud pública y animal", ha indicado la dirigente provincial.

En concreto, se ha incrementado en un 25% de la partida presupuestaria, que pasa de 200.000 en 2025 a 250.000 en 2026, lo que permitirá mejorar la atención y el bienestar de los animales en todos los municipios del territorio castellonense.

Así pues, podrán beneficiarse de las subvenciones los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia. Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de programas o actividades con repercusión provincial implicadas en la aplicación de la ley 2/2023, de 13 de marzo, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal.

Por lo que hace a las actividades subvencionables, por un lado, las subvenciones se destinarán al servicio de recogida de animales abandonados, a la custodia, mantenimiento y asistencia veterinaria, así como a la divulgación, educación y formación encaminadas a la protección y defensa de los animales.

Y, por otro lado, a la implantación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para la realización de cirugías de esterilización que disminuyan la extensión y proliferación de colonias felinas; al tratamiento veterinario de los individuos de las colonias felinas; a la mejora de las condiciones de vida y alimentación de los gatos; y, por último, a la formación del personal municipal y concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas.

"Con ello conseguimos garantizar un control sostenible de las colonias felinas, mejorar la salud de los animales y fomentar la concienciación ciudadana sobre la importancia del respeto hacia ellos", ha apuntado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, quien ha insistido en que "la colaboración ciudadana es fundamental para que las políticas de bienestar animal funcionen".

En cuanto a la cuantía de la subvención, no podrá superar el 90% en municipios de hasta 500 habitantes; el 75% en municipios de 501 a 5.000 habitantes; y el 50% en municipios de más de 5.000, de los gastos subvencionables, siendo la subvención máxima por beneficiario de 5.000 euros. La cuantía de la subvención a entidades locales menores será del 100% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 1.000 euros.

De este modo, los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes en 30 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.