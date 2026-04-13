La Diputación de Castellón refuerza las actuaciones de control de mosquitos tras las lluvias

La Diputación refuerza las actuaciones de control de mosquitos tras las lluvias - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 13 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón refuerza las actuaciones de control de mosquitos tras las lluvias del mes de marzo y reduce notablemente la población larvaria.

Desde el inicio del año, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Castellón está desarrollando un plan intensivo de control contra la proliferación de plagas de mosquitos, con especial refuerzo tras las últimas lluvias del mes de marzo y el incremento de las temperaturas.

Estas precipitaciones favorecieron una importante eclosión de larvas en diversos puntos del litoral castellonense, lo que motivó el refuerzo de los equipos de trabajo. Así, en menos de una semana se llevaron a cabo tratamientos larvicidas en todas las masas de agua accesible dentro de los espacios gestionados por el servicio provincial, alcanzando una eficacia superior al 75 por cienot y logrando una reducción significativa de las poblaciones larvarias.

En este sentido, el diputado de Medio Natural, Jose María Andrés, ha señalado que estos resultados demuestran que actuar de forma preventiva y constante es la mejor estrategia para reducir la presencia de mosquitos, y ha reconocido el "excelente" trabajo que están realizando desde el servicio de la institución provincial "para minimizar la presencia de estos insectos en Castellón".

Así, durante las semanas posteriores, el servicio ha mantenido una vigilancia continua de las acumulaciones de agua en zonas inundables del litoral, aplicando tratamientos larvicidas y adulticidas de forma puntual. Y es que, tal y como ha apuntado José María Andrés, "el plan no solo contempla actuaciones puntuales tras los episodios de lluvia, sino que se basa en una estrategia continuada a lo largo de todo el año, con labores de vigilancia y tratamiento en aquellos puntos con mayor riesgo de proliferación".

Al respecto, el diputado provincial ha destacado que las últimas evaluaciones técnicas "confirman un descenso notable de las poblaciones larvarias, así como la presencia de mosquitos adultos de forma muy localizada, principalmente en áreas de difícil acceso debido a la vegetación".

De este modo, el diputado provincial ha subrayado que "el trabajo constante del servicio está dando resultados visibles" y ha insistido en que "la colaboración de la población es fundamental para que las actuaciones que se están llevando a cabo sigan funcionando".

Para ello, es fundamental vigilar cualquier objeto capaz de retener agua en las zonas privadas y vaciarlos, así como mantener limpios los desagües y las piscinas, ya que, tal y como ha indicado José María Andrés, "la medida más eficaz para reducir los mosquitos es evitar el agua estancada".

REUNIONES INFORMATIVAS

Con el objetivo de mejorar la coordinación institucional, en el primer trimestre del año, la Diputación de Castellón ha mantenido reuniones con los ayuntamientos de la provincia que presentan mayor problemática, atendiendo sus necesidades y reforzando la coordinación entre el servicio provincial y los servicios municipales para prevenir la proliferación de mosquitos en todos los municipios.

Asimismo, se han puesto en marcha jornadas de concienciación ciudadana solicitadas por los consistorios, incluidas dentro del programa de actuaciones del servicio.

Por otro lado, el pasado 26 de diciembre se celebró la reunión técnica anual, en la que los responsables municipales trasladaron sus inquietudes y necesidades. Durante este encuentro, la Diputación de Castellón informó sobre el funcionamiento del servicio y sobre las actuaciones de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores que desarrolla la consellería de Sanidad, con el fin de "reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles riesgos para la salud pública", ha indicado el diputado de Medio Natural.