La Diputación ensalzará la trayectoria del artista Juan García Ripollés con la Alta Distinción

Marta Barrachina junto a Ripollés - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 16 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón ensalzará la trayectoria nacional e internacional del artista Juan García Ripollés con la Alta Distinción.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha visitado al artista en su casa y taller en Mas de Flors para anunciarle la decisión del Gobierno provincial de reconocerle con el máximo galardón que se entregará en el Día de la Provincia 2026.

"Con la Alta Distinción queremos reconocer y poner en valor la gran trayectoria de Ripo y por proyectar el nombre de Castellón y toda nuestra provincia a escala internacional a través de su estilo único en pintura y escultura", ha expresado la dirigente provincial.

Juan García Ripollés atesora una larga trayectoria profesional desde que comenzara sus estudios artísticos en la Escuela de Artes y Oficios Francisco Ribalta de Castellón.

En 1954 se trasladó a París donde continuó trabajando como pintor de paredes, hasta que en 1958 la galería Drouand David descubrió su faceta artística y comenzó entonces su carrera como artista gráfico y a ser conocido internacionalmente.

En 1963 regresó a España y se instaló en Sevilla, para recalar finalmente en 1972 en su Castellón natal después de haber residido por distintos lugares. En 2010 se instaló en su actual residencia de 'Mas de Flors'.

Mayormente conocido en España por su labor escultórica, Ripollés tiene obras en diferentes continentes y en las principales ciudades del mundo. Trabaja con la cerámica, la fibra de vidrio, el cristal de Murano, resina, el hierro y el bronce para las esculturas de mayor tamaño. Algunas de sus obras más importantes se exhiben en el Hospital Provincial, la plaza Huerto Sogueros, el Grao de Castellón o en la plaza de las Aulas, frente al Palacio Provincial. También tiene obras en lugares públicos de Valencia, Alicante, Holanda y Singapur. En pintura utiliza el gouache, tinta china y acrílico, entre otras técnicas.

Entre los premios y reconocimientos obtenidos destacan el Premio de las Artes de la Comunitat Valenciana (2000); la Insignia de oro de la ciudad de Alzira (2005); la Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat (2008); y en 2013 fue nombrado hijo adoptivo de Sant Joan de Moró.

Juan Ripollés, como máximo galardonado con la Alta Distinción, es el primer anuncio que realiza el Gobierno provincial en cuanto al Día de la Provincia 2026 en el que están trabajando y que, como ha expresado la presidenta Marta Barrachina, "al igual que en las dos anteriores ediciones, el Día de la Provincia tiene que celebrarse en la esencia de la provincia, en sus municipios". El municipio de Tírig acogió la edición 2024, y fue Aín quien se engalanó el pasado año para acoger esta celebración.